В Белом доме заявили о желании Трампа сблизиться с Путиным

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет сблизиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщила экс-директор по России в Совете национальной безопасности Фиона Хилл в беседе с Bloomberg .

«Трам хочет сближения с Путиным», — подчеркнула бывшая чиновница Белого дома.

Она добавила, что американски лидер повторяет «как попугай» слова президента России.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал неизбежной встречу Путина и Трампа и подчеркнул, что к ней необходимо подготовиться. Однако дата возможных переговоров пока неизвестна, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

Он добавил, что главы двух государств должны самостоятельно принять решение об очном диалоге. Они — сами хозяева своей судьбы и своего графика, заключил дипломат.