«Президенты — хозяева своего графика». Лавров — о встрече Путина и Трампа
Лавров допустил возможность встречи Путина и Трампа после мая
Дата встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа до сих пор неизвестна. Об этом в интервью телеканалу CBS заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Он подчеркнул, что главы двух держав должны принять самостоятельное решение об очном диалоге и согласовать свои расписания.
«Президенты — сами хозяева своей судьбы и своего графика», — заявил Лавров.
Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что Трамп сообщал о запланированной поездке в середине мая, после которой готов предложить возможные даты для встречи с Путиным.
В начале апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал неизбежной встречу президента России Владимира Путина и Дональда Трампа и подчеркнул, что к ней необходимо подготовиться.
Одним из дополнительных шагов к очной беседе лидеров двух держав он назвал визиты специального посланника американского лидера Стивена Уиткоффа.