Лавров допустил возможность встречи Путина и Трампа после мая

Дата встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа до сих пор неизвестна. Об этом в интервью телеканалу CBS заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что главы двух держав должны принять самостоятельное решение об очном диалоге и согласовать свои расписания.

«Президенты — сами хозяева своей судьбы и своего графика», — заявил Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что Трамп сообщал о запланированной поездке в середине мая, после которой готов предложить возможные даты для встречи с Путиным.

В начале апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал неизбежной встречу президента России Владимира Путина и Дональда Трампа и подчеркнул, что к ней необходимо подготовиться.

Одним из дополнительных шагов к очной беседе лидеров двух держав он назвал визиты специального посланника американского лидера Стивена Уиткоффа.