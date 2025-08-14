В Белом доме заявили о нежелании Трампа вводить новые санкции против России

White House
Фото: White House

Президент США Дональд Трамп не хочет вводить новые санкции против России и рассчитывает урегулировать конфликт на Украине дипломатическим путем. Об этом в эфире телеканала Fox News заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Но, разумеется, есть санкции и другие меры, которые президент может принять», — подчеркнула она.

При этом представитель команды Трампа не стала уточнять, как именно он поступит в таком случае.

Накануне Министерство финансов США отменило до 20 августа все ограничения, которые могли помешать организации встречи двух глав государств.

Однако министр Скотт Бессент предупредил, что если переговоры президентов завершатся не так, как ожидается, то США готовы ввести новые санкции и пошлины против России.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте