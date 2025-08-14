В Белом доме заявили о нежелании Трампа вводить новые санкции против России

Президент США Дональд Трамп не хочет вводить новые санкции против России и рассчитывает урегулировать конфликт на Украине дипломатическим путем. Об этом в эфире телеканала Fox News заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Но, разумеется, есть санкции и другие меры, которые президент может принять», — подчеркнула она.

При этом представитель команды Трампа не стала уточнять, как именно он поступит в таком случае.

Накануне Министерство финансов США отменило до 20 августа все ограничения, которые могли помешать организации встречи двух глав государств.

Однако министр Скотт Бессент предупредил, что если переговоры президентов завершатся не так, как ожидается, то США готовы ввести новые санкции и пошлины против России.