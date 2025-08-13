В США пригрозили России новыми санкциями и пошлинами

Вашингтон готов ввести новые санкции и пошлины против России, если предстоящие переговоры президентов России и США на Аляске завершатся не так, как ожидается. Об этом заявил министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент в беседе с Bloomberg .

«Время действовать или молчать. <…> Я допускаю, что если дела пойдут не так, санкции или дополнительные пошлины могут быть повышены», — сказал он.

Бессент добавил, что антироссийские рестрикции могут и смягчиться, если результаты встречи Владимира Путина и Дональда Трампа устроят американскую сторону.

Ранее в Великобритании заявили о подготовке лидером США ультиматума к встрече с российским коллегой. Трамп может выдвинуть жесткие условия Украине и Евросоюзу по итогам саммита 15 августа на Аляске.