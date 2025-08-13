В США пригрозили России новыми санкциями и пошлинами

Вашингтон готов ввести новые санкции и пошлины против России, если предстоящие переговоры президентов России и США на Аляске завершатся не так, как ожидается. Об этом заявил министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент в беседе с Bloomberg.
«Время действовать или молчать. <…> Я допускаю, что если дела пойдут не так, санкции или дополнительные пошлины могут быть повышены», — сказал он.
Бессент добавил, что антироссийские рестрикции могут и смягчиться, если результаты встречи Владимира Путина и Дональда Трампа устроят американскую сторону.
Ранее в Великобритании заявили о подготовке лидером США ультиматума к встрече с российским коллегой. Трамп может выдвинуть жесткие условия Украине и Евросоюзу по итогам саммита 15 августа на Аляске.
Число самозанятых в Подмосковье приблизилось к миллиону
Подмосковные волейболистки выиграли две бронзовые медали на первенстве России
Лекции о самореализации провели для молодежи в Королеве
Почти 2 тысячи жителей Подмосковья посетили лекции по вопросам ЖКХ с января
Завод упаковки из гофрокартона построят в ОЭЗ «Максимиха» в Домодедове
Власти рассказали о повреждениях в результате атаки дронов на Ростов-на-Дону
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте