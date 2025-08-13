США временно сняли санкции для проведения саммита с Россией

Операции, запрещенные в рамках антироссийских санкций, разрешили проводить до 20 августа. О временной отмене ряда ограничений сообщил Минфин США.

В министерстве отметили, что данную меру приняли в рамках организации встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске.

Под ослабление санкций подпали операции, необходимые для реализации встречи делегаций двух стран. Они будут действовать до 00:01 по восточному времени (07:01 по московскому времени) 20 августа 2025 года.

Министр финансов Скотт Бессент ранее предупредил, что США готовы ввести новые санкции и пошлины против России. Такие меры предпримут, если предстоящие переговоры Путина и Трампа завершатся не так, как ожидается.