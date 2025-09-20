В Белом доме заявили, что Трамп не требовал от ABC закрыть шоу комика Киммела

Президент США Дональд Трамп не давил на руководство телеканала ABC, чтобы прекратить показ передачи Jimmy Kimmel Live! с комиком Джимми Киммелом. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Руководство ABC уволило Джимми Киммела и отменило его шоу.

«И я могу вас заверить в том, что оно не было принято Белым домом, а со стороны президента США не было никакого давления», — добавила Ливитт.

Трамп обрадовался решению ABC, хотя не имеет к нему отношения. Это был выбор телеканала, и он абсолютно верен, подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

Трамп заявил, что ABC приняла правильное решение, прекратив показ шоу Киммела. Вечернее шоу было приостановлено на неопределенный срок после высказываний ведущего об убийстве политического активиста Чарли Кирка. В своем шоу Киммел предположил, что убийца может быть сторонником Трампа. Кроме того, комик обвинил движение MAGA в попытке использовать трагедию для политических целей.