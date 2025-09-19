Сегодня 20:44 Отстранили с легкой руки Трампа. За какие шутки Киммел поплатился должностью? 0 0 0 Фото: Джимми Киммел. Photo Image Press / www.globallookpress.com Мир

США

Журналистика

Рейтинги

Дональд Трамп

Телевидение

Ток-шоу

Джимми Киммел заявил, что убийца Чарли Кирка был сторонником Трампа, а сам президент США неправильно скорбит о гибели активиста. Это не первые нападки телеведущего на республиканцев, но на теперь ложь стоила ему места под солнцем.

Биография Джимми Киммела Джеймс Кристиан Киммел родился в Нью-Йорке в ноябре 1967 года. Он — старший из трех детей Джоан Иаконо, внучки итальянских эмигрантов, и Джеймса Джона Киммела, чьи прадеды приехали в США из Германии. Ребят воспитывали в католической вере, и будущая телезвезда в детстве прислуживал алтарником (министрантом). В середине 70-х Киммелы перебрались в Лас-Вегас. Джимми учился в довольно престижной государственной школе и работал на местном радио: уже тогда парень начал мечтать о карьере ведущего. Позднее Киммел мелькал в эфире на студенческой радиостанции. Он, кстати, учился в университетах Невады и Аризоны, но не окончил ни тот ни другой. В 1989 году получил место соведущего утреннего шоу The Me and Him Show в Сиэтле, штат Вашингтон. Вместе с коллегой они 10 месяцев развлекались в эфире, да так бодро, что радиостанция лишилась рекламного контракта на восемь тысяч долларов с профессиональным бейсбольным клубом Seattle Mariners. Обоих предсказуемо выгнали.

Фото: Джимми Киммел. Phil Roach / www.globallookpress.com

Шоу «Джимми Киммел в прямом эфире» После увольнения Киммел несколько лет мыкался по радиостанциям. В конце концов подвернулась работа в телесети Fox: нужно было писать тексты для дикторов и рекламных кампаний. А потом в 1997-м ему предложили место второго ведущего в шоу «Выиграйте деньги Бена Стейна» на кабельном канале Comedy Central. Новый дуэт получил премию «Эмми». Помимо нее, Киммел приобрел и известность, став нарасхват: ведущий, комик, продюсер и соавтор сценария художественного фильма. В январе 2003 года канал ABC сделал ему предложение, от которого было невозможно отказаться: собственное ток-шоу Jimmy Kimmel Live! — «Джимми Киммел в прямом эфире».

Фото: Эмили Блант в ток-шоу Jimmy Kimmel Live! беседует с Джимми Киммелом. PLANET PHOTOS / www.globallookpress.com

Однако действительно в прямом эфире оно выходило недолго: аккурат до того момента, когда актер Томас Джейн (лучший кинокаратель всех времен и народов) нецензурно выругался. Вовремя запикать не успели, так что брань услышали все телезрители. Чтобы не наступать на эти грабли второй раз, шоу стали транслировать в записи через два часа после съемки.

Интересно В Jimmy Kimmel Live! работает настоящий семейный подряд: дядя Киммела, Фрэнк Потенца, был постоянным участником шоу с 2003 года до самой смерти в 2011-м. Он выступал со своей бывшей женой Кончеттой. Двоюродный брат ведущего, Сэл Иаконо, отвечал за сценарий и скетчи, а родной брат Джонатан занимал кресло режиссера. Сестра Джилл выступала в комическом жанре. В Jimmy Kimmel Live! работает настоящий семейный подряд: дядя Киммела, Фрэнк Потенца, был постоянным участником шоу с 2003 года до самой смерти в 2011-м. Он выступал со своей бывшей женой Кончеттой. Двоюродный брат ведущего, Сэл Иаконо, отвечал за сценарий и скетчи, а родной брат Джонатан занимал кресло режиссера. Сестра Джилл выступала в комическом жанре.

Американцам шоу понравилось. Интервью со знаменитостями — звездами шоу-бизнеса и спорта, политиками, комические сценки. Шутили на злобу дня, разыгрывали зрителей и гостей. Например, стоило в 2006 году появиться в кадре Мэтту Дэймону, как Киммел заявил: «К сожалению, у нас совершенно нет времени, мои извинения». И — пошли финальные титры. Рейтинги летели вверх, его звали вести различные светские мероприятия, приглашали на телевидение и в кино, озвучивать мультфильмы и видеоигру, вручали премии. Он выпустил свою детскую книжку и однажды спел рождественскую песню «Джоэл — кусок угля» с рок-группой The Killers.

Киммел против Трампа Практически с первых шагов Дональда Трампа в сторону политической арены Киммел начал его высмеивать. Причем не только на основной работе, но и на приработках. Так, будучи ведущим церемонии вручения кинопремии «Оскар» 2018 года, телезвезда нелестно высказался о Трампе, его вице-президенте и зрителях телеканала Fox News. Даром что Киммел оскорбил множество людей, никаких санкций к нему не применили. Впрочем, колкости летели в адрес не только политических оппонентов, но и коллег. Иногда за них все же приходилось отвечать. Сенатор-республиканец Тед Круз вызвал его на баскетбольную дуэль и уделал со счетом 11–9 плюс проигравший отдал пять тысяч долларов на благотворительность.

Фото: В ток-шоу Jimmy Kimmel Live! президент США Джо Байден, 2022 год. White House / www.globallookpress.com

В другой раз дети в эфире шоу обсуждали проблему госдолга. Когда оказалось, что больше всего Соединенные Штаты задолжали КНР, мальчик шести-семи лет предложил «убить всех в Китае». Киммел рассмеялся и назвал это интересной идеей. Отчего-то эпизод сильно не понравился американцам азиатского происхождения и всем китайцам в целом. Видеозапись подчистили. Подобных моментов было немало. По большому счету Киммел говорил что хотел. Например, во время президентской гонки предложил избирателям голосовать за Трампа после завершения выборов. За такое же предложение для сторонников Хиллари Клинтон другого шутника приговорили к тюремному заключению. Звездный телеведущий остался безнаказанным.

Фото: Джимми Киммел на 96-й церемонии вручения «Оскара». Al Seib / www.globallookpress.com

После последней победы Трампа на президентских выборах телеведущий показательно сдерживал слезы и с паузами трагичным голосом объявил об «ужасной ночи для женщин, детей, сотен тысяч трудовых мигрантов, благодаря которым существует США, для здравоохранения, климата, науки, журналистики, справедливости, свободы слова». И снова никаких репрессий. Терпение властей кончилось после гибели Чарли Кирка. Киммел никак не мог смолчать и заявил, что убийца активиста — часть «клики MAGA» (движения Трампа Make America Great Again), а скорбь американского лидера назвал «печалью четырехлетнего ребенка из-за смерти золотой рыбки». Вот тут-то телеканалу ABC и напомнили, что свобода слова — это прекрасно, но вот лицензии вещателям предоставляет государство. Телебоссам два раза повторять было не нужно: они тут же самостоятельно прикрыли шоу Jimmy Kimmel Live! на неопределенный срок. Демократы сразу заявили, что Трамп лично повелел уволить Киммела за невинную шутку над собой и своими сторонниками.

Фото: Американские гражданки с плакатом надписью «Молчание = смерть» на пикете в защиту Киммела, 18 сентября 2025 года. Lela Edgar / www.globallookpress.com

Между тем Трамп предложил отменять лицензии телеканалам, которые его критикуют: он убежден, что 97% из них рассказывают о работе президента исключительно в негативном ключе. Однако решать судьбу лицензий будет председатель Федеральной комиссии по связи Брендан Карр. Американский политический обозреватель Крис Хейс заявил на это, что Трамп хочет доминировать в СМИ и уничтожить первую поправку, которая гарантирует гражданам США свободу религии, слова, печати, мирных собраний и право обращаться к правительству с петициями для удовлетворения жалоб. Примечательно, что тот же Хейс прямо в эфире радовался как ребенок, когда с телевидения уволили консервативного комментатора Такера Карлсона. Тогда обозреватель заявлял, что первая поправка не дает право говорить что угодно и ожидать, что за этим не последует наказание.