В Белом доме задались вопросом о правомочности контроля Дании над Гренландией

Правомочность контроля Дании над Гренландией находится под вопросом, так как именно США должны обеспечивать безопасность региона. Об этом CNN заявил замглавы американской администрации Стивен Миллер.

Он задался вопросом, по какому праву Дания получила контроль над xй, и на чем основываются ее территориальные претензии. По его словам, остров необходимо включить в Соединенные Штаты.

«На чем основано то, что Гренландия — это колония Дании? Чтобы США обеспечили безопасность региона Арктики, защитили интересы НАТО, очевидно, Гренландия должна быть частью США», — отметил Миллер.

Замглавы Белого дома добавил, что для присоединения территории к Штатам можно обойтись без военных действий, так как население Гренландии насчитывает примерно 30 тысяч человек.

Ранее гренландский премьер-министр Йенс-Фредерик Нильсен обратился к американскому президенту Дональду Трампу с требованием прекратить угрозы и разговоры об аннексии. Он назвал риторику руководства США абсолютно неприемлемой, неверной и неуважительной.