Самолет Зеленского сделал остановку в Британии по пути в США

Направляющийся в США самолет президента Украины Владимира Зеленского сделал промежуточную посадку в британском аэропорту Борнмут. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах Евросоюза.

«Украинский самолет, вылетев из Молдавии в США, сделал промежуточную посадку в Борнмунте, после чего продолжил полет в Вашингтон», — сказал собеседник агентства.

По его словам, аэропорт находится примерно в 172 километрах от Лондона. Это бывшая база королевских ВВС Великобритании. Зеленский встретился 27 июля с премьер-министром Энди Бернэмом. Встреча главы киевского режима с президентом США Дональдом Трампом пройдет в Белом доме 28 июля.

Ранее Зеленский заявил, что планирует построить завод по выпуску БПЛА в Великобритании.