RT: Зеленский 28 июля встретится в США с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский проведет в Соединенных Штатах переговоры с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом со ссылкой на украинское издание «Общественное» сообщил RT .

Встреча двух лидеров пройдет на следующей неделе, 28 июля. Глава республики приедет в США с официальным визитом. Также Зеленский собирается поучаствовать в церемонии прощания с американским сенатором Линдси Грэмом.

Политик умер от расслоения аорты на фоне атеросклероза. Вместо Грэма сенатором станет его сестра — Дарлин Грэм Нордоне. По настоянию Трампа ее назначил на этот пост губернатор Южной Каролины Генри Макмастер.

Дарлин Грэм Нордоне служила комиссаром в Комиссии по делам слепых в штате и не занимала выборных должностей. Она выразила благодарность губернатору за доверие и подчеркнула, что считает большой честью стать первой женщиной-сенатором от Южной Каролины.