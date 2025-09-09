В Белом доме опровергли сообщения об эротической открытке Трампа Эпштейну

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что информация об отправке президентом США Дональдом Трампом эротической открытке финансисту Джеффри Эпштейну является ложью. Об этом она написала в соцсети X .

Левитт прокомментировала публикацию газеты Wall Street Journal, где утверждалось, что американский лидер в 2003 году якобы подарил подписанный им рисунок с контуром обнаженного женского тела на 50-летие Эпштейна. По ее словам, материал издания является фейком.

«Данная статья доказывает, что вся эта история с „поздравительной открыткой“ — ложь», — пояснила Левитт.

Она заявила, что Трамп не рисовал эту открытку, и не подписывал ее. И добавила, что написавший эту статью репортер обратился за комментарием в Белый дом во время публикации материала, лишив администрацию возможности ответить.

Ранее конгрессмены-демократы выложили в соцсетях скандальную открытку, заявив, что Трамп лгал и пытался скрыть правду, называя ее подделкой.