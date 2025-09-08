Конгрессмены опубликовали предполагаемое послание Эпштейну от Трампа

Демократы в конгрессе США опубликовали эротическую открытку, которую в 2003 году адресовали финансисту Джеффри Эпштейну, поздравляя его с 50-летием. Одним из подписантов оказался нынешний президент Дональд Трамп, сообщили конгрессмены в соцсети X.

Американский лидер ранее отрицал ее существование. Открытку обнаружили среди поздравлений на 50-летний юбилей уличенного в растлении детей финансиста. Адвокаты, занимающиеся имущественными вопросами Эпштейна, передали копии документов конгрессменам.

Открытка представляет собой контур обнаженной женщины, на теле которой написаны поздравления. Подпись Трампа стояла внизу и напоминала по форме лобковые волосы.

Как отметил конгрессмен от Калифорнии Роберт Гарсия, президент США ранее называл рисунок «подделкой», а расследование — мистификацией. Этим летом Трамп подал иск в суд о клевете из-за публикации в газете The Wall Street Journal, где говорилось, что он подписал эту открытку.

«Теперь мы знаем, что он лгал и делал все возможное, чтобы скрыть правду», — заявил он.

Ранее конгрессмен-республиканец Майк Джонсон заявил, что Трамп выгнал Эпштейна из своей резиденции в Мар-а-Лаго после слухов о секс-скандале.