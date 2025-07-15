В Белом доме опровергли сообщения FT о призывах Трампа к Зеленскому

Президент США Дональд Трамп не призывал Владимира Зеленского к ударам по Москве и Санкт-Петербургу. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, ее слова привел телеканал Fox News .

«Президент Трамп просто задал вопрос, а не поощрял дальнейшие убийства», — заявила она.

Левитт обвинила газету Financial Times в том, что та вырвала слова главы государства из контекста, и назвала издание умирающим.

Ранее FT писала, что Трамп поинтересовался у Зеленского, может ли тот ударить по двум крупнейшим городам России, после чего глава киевского режима ответил, что может, если ВСУ получат ракеты необходимой дальности.

Однако официальный представитель Кремля Дмитрий Песков счел эту информацию фейком.