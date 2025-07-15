Кремль усомнился в правдивости призывов Трампа ударить по Москве и Санкт-Петербургу

Публикации СМИ о том, что американский лидер Дональд Трамп призвал украинского коллегу Владимира Зеленского усилить давление на Россию за счет ударов по Москве и Санкт-Петербургу, могут оказаться фейками. Об этом во время брифинга заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, которого процитировало РИА «Новости» .

«Как правило, это все оказывается фейками, чаще всего, но иногда бывают и серьезные какие-то „сливы“, в том числе и в тех изданиях, которые мы прежде считали весьма уважаемыми», — сказал он.

Накануне колумнист издания The Washington Post опубликовал материал, в котором якобы раскрыл подробности недавнего разговора Трампа и Зеленского. Журналист заявил, что во время беседы президент США призвал украинского лидера усилить давление на Москву и Петербург. В ответ на это Зеленский потребовал дальнобойное оружие.