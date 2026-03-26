В Белом доме опровергли слухи о плане из 15 пунктов по Ирану

Сообщения американских СМИ о якобы существующем плане США из 15 пунктов по Ирану содержали большое количество недостоверной информации. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге .

«План из 15 пунктов, который распространяется многими изданиями, содержит много дезинформации», — сказала Левитт.

При этом она уточнила, что в сообщениях СМИ есть и отдельные достоверные элементы. Однако какие именно сведения соответствуют действительности, представитель Белого дома раскрывать не стала.

Ранее Левитт привела слова президента США Дональда Трампа, который пообещал нанести по Ирану удары сильнее всех предыдущих, если страна не согласится на сделку.