«Обрушим ад». Белый дом пригрозил Ирану мощным ударом в случае отказа от сделки

Президент США Дональд Трамп готов нанести по Ирану удары сильнее всех предыдущих, если страна не согласится на сделку. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

По ее словам, Вашингтон ожидает, что Тегеран пойдет на соглашение. В противном случае американская сторона готова к жесткому силовому сценарию.

«Если Иран не сможет принять реальность текущего момента, если он не сможет понять, что потерпел военное поражение, президент Трамп нанесет по ним удар сильнее, чем когда-либо прежде. Президент Трамп не блефует и готов обрушить настоящий ад», — сказала Левитт.

Ранее президент США заявил о пятидневном перемирии с Ираном. На этот период военные США остановят удары по электростанциям и энергетической инфраструктуре.