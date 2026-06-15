В Белом доме опровергли слухи о планах США разблокировать все активы Ирана

Вэнс: данные о планах разблокировать Ирану активы не соответствуют реальности

Появившаяся в Сети информация о якобы планах США разморозить иранские активы на миллиарды долларов недостоверна и не соответствует действительности. Об этом телеканалу CBS заявил вице-президент Джей Ди Вэнс.

«Когда люди говорят, что активы на миллиарды долларов разморозят, это неправда», — подчеркнул он.

Вэнс добавил, что Иран получит более благополучное будущее, если выполнит все обязательства, которые возьмет на себя в рамках предстоящей сделки.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гариб-Абади и президент США Дональд Трамп заявили о согласовании меморандума о взаимопонимании. Церемония подписания сделки состоится в Швейцарии 19 июня.

Ранее в Иране опубликовали текст меморандума из 14 пунктов. В документе прописаны условия об Ормузском проливе и ядерном оружии. Штаты якобы взяли на себя обязательство выплатить на восстановление республики 300 миллиардов долларов.