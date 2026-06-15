CNN: в Иране постарались не объявлять о сделке с США в день рождения Трампа

Иран не желал публикации сообщения о достигнутом с США соглашении до наступления полуночи по иранскому времени, потому что это совпало бы с днем рождения американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.

До этого Трамп и заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гариб-Абади объявили о финальном согласовании меморандума о взаимопонимании, церемонию подписания назначили на 19 июня в Швейцарии

«Тегеран не хотел, чтобы объявление о достижении соглашения было сделано до полуночи по иранскому времени, что совпало бы с днем рождения Трампа», — заявили журналисты.

По данным телеканала, Иран частично сумел добиться желаемого — о договоренности объявили спустя несколько минут после полуночи, в понедельник по местному времени, однако в воскресенье по времени США.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху захотел срочно встретиться с Трампом. Это случилось на фоне режима прекращения огня с «Хезболлой» в Ливане.