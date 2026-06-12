Иран опубликовал меморандум об урегулировании с США из 14 пунктов

Иранское агентство Mehr опубликовало содержание меморандума из 14 пунктов, согласованного между Исламской республикой и США. Об этом сообщило РБК .

Согласно документу, США должны снять морскую блокаду, вывести войска из соседних областей и не увеличивать их численность в регионе, отказаться от санкций и не вводить новые, вернуть замороженные активы, причем часть из них — до начала переговоров, и прекратить вмешиваться во внутренние дела Ирана. Также Вашингтон и его союзники должны выплатить Тегерану 300 миллиардов долларов помощи на восстановление.

Со своей стороны, Иран обещает разблокировать Ормузский пролив и подтвердить приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия.

Стороны договорились полностью прекратить военные действия на всех фронтах, включая Ливан и начать 60-дневные переговоры о ядерных вопросах и полной отмене американских санкций, резолюций Совбеза ООН и МАГАТЭ.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об успешном согласовании ядерной сделки с Ираном.