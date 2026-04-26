В Белом доме обсудили бронежилет для Трампа после стрельбы на приеме

Fox: Белый дом обсудил, нужен ли Трампу бронежилет на мероприятиях

В Белом доме обсудили, стоит ли президенту США Дональду Трампу появляться на публичных мероприятиях в бронежилете. Об этом рассказал телеканал Fox News .

Обсуждать вопрос начали после стрельбы на ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме.

В воскресенье, 26 апреля, вооруженный мужчина ворвался на торжественный прием журналистов президентского пула в отеле Washington Hilton. На мероприятии находились президент США Дональд Трамп, первая леди Мелания Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс.

Во время стрельбы нападавший ранил сотрудника Секретной службы. После этого охрана вывела из здания главу государства, его супругу и представителей администрации.

Ранее Трамп отметил, что стрельбы на ужине с журналистами удалось бы избежать, если бы приемы проводили в защищенном бальном зале Белого дома.