Третье покушение на Трампа? Что известно стрельбе в отеле Washington Hilton

Вечером 25 апреля на приеме Ассоциации корреспондентов в отеле Washington Hilton в американской столице произошла стрельба. На мероприятии присутствовали первые лица государства: президент Дональд Трамп с супругой Меланией и вице-президент Джей Ди Вэнс. Никто из них не пострадал, однако в Сети произошедшее уже окрестили очередным покушением на главу США. Что известно о нападении, как на него отреагировал сам Трамп и можно ли было предотвратить ЧП — в материале 360.ru.

Что произошло в отеле Washington Hilton Выстрелы прозвучали субботним вечером во время торжественного ужина на приеме Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме, сообщил Fox News. По словам очевидцев, внутрь зала злоумышленник не проник — все происходило за закрытыми дверями. Сотрудники Секретной службы США открыли огонь по вооруженному мужчине, который пытался прорваться в лобби отеля через контрольно-пропускной пункт. Услышав стрельбу, перепуганные гости стали прятаться под столами. Личная охрана Трампа отреагировала через пару секунд после первых звуков: офицеры закрыли главу государства собственными телами и вывели из помещения. Также оперативно эвакуировали Меланию Трамп, Джей Ди Вэнса и пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт. Никто из представителей администрации не пострадал. Ранение получил только сотрудник спецслужб: пуля попала в бронежилет, который спас ему жизнь. Медики оценивают его состояние как стабильное, угрозы жизни нет.

Что известно о стрелке Личность нападавшего быстро установили. Как сообщила журналист газеты The New York Post Кэрол Маркович, им оказался 31-летний Коул Томас Аллен из Торранса (штат Калифорния). Раньше он работал учителем и поддерживал Камалу Харрис из Демократической партии. По сведениям Reuters, при себе у преступника был внушительный арсенал: дробовик, пистолет и несколько ножей. Правоохранители полагают, что мужчина был постояльцем этой же гостиницы, что упростило ему доступ в здание.

Интересно До этого президент США пережил два покушения во время предвыборной кампании в 2024 году. В штате Пенсильвания 20-летний местный житель Томас Мэтью Крукс открыл стрельбу с крыши соседнего здания. Тогда одна из пуль задела ухо Трампа. Пару месяцев спустя во Флориде спецслужбам удалось предотвратить попытку стрельбы в гольф-клубе. Один из сотрудников заметил оружие, торчащее из кустов, и открыл огонь по тому сектору.

Самого стрелка агенты взяли живым и практически невредимым. Теперь им предстоит выяснить главное: был ли конкретно американский лидер целью покушения. В любом случае последствия Аллена ожидают серьезные. Ему уже предъявили обвинения по двум тяжким пунктам: использование огнестрельного оружия для совершения насильственного преступления;

нападение на федерального агента с использованием опасного оружия. В понедельник, 27 апреля, задержанный предстанет перед судом.

Как Трамп отреагировал на стрельбу 25 апреля

Вопреки ожиданиям, сразу после эвакуации Трамп не отказался от общения с представителями СМИ. Уже через час после случившегося он проводил пресс-конференцию в Белом доме.

Выступая перед журналистами, многие из которых, к слову, прибыли в резиденцию прямо с банкета в вечерних нарядах, американский лидер допустил, что являлся главной целью нападавшего, однако исключил связь с военной операцией против Ирана. Работу своей охраны американский лидер назвал фантастической, быстрой и храброй. Он публично выразил благодарность сотрудникам Секретной службы. При этом президент признался, что настаивал на возвращении в зал и продолжении ужина, когда первая угроза миновала, но телохранители настояли на отмене мероприятия. Трамп добавил, что вечер, который пошел не по плану, организуют заново. Глава США также дал понять, что сохраняет позитивный настрой. Ближе к концу пресс-конференции он разрядил обстановку шуткой.

Никто мне не говорил, что это такая опасная профессия.

Тем не менее Трамп призвал ужесточить меры безопасности. Он упомянул перепланировку в Белом доме, которая позволит сделать бальный зал прямо внутри резиденции, защищенной куда больше прочих локаций. При таком подходе ЧП было бы невозможно. «Сегодня нам нужен такой уровень безопасности, какого, вероятно, никто никогда раньше не видел», — подчеркнул американский президент.

Поддержка сторонников Трампа Судя по дальнейшей реакции в соцсетях, панику в рядах сторонников Трампа перестрелка не вызвала. Даже среди тех, кто присутствовал на самом ужине. Одним из гостей мероприятия был президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт — давний друг и публичный соратник главы Соединенных Штатов. Он признался, что даже получил некоторое удовольствие от происшествия. «Столы начали переворачиваться, вбежали люди с пистолетами и закричали: „Ложись!“ Но я не стал этого делать. Это было чертовски круто. Я буквально наслаждался каждой минутой — это был совершенно сумасшедший и уникальный опыт», — привел его слова аккаунт Happy Punch в соцсети Х. После публикации в Сети развернулись бурные обсуждения заявления главы UFC. Некоторые интернет-пользователи назвали его бравадой и адреналиновой зависимостью, другие выразили поддержку, отметив, что подобная смелость отображает общий дух республиканцев.

Почему охрана сначала вывела Вэнса, а потом Трампа? Отдельного обсуждения удостоились действия телохранителей Дональда Трампа. Несмотря на высокую оценку со стороны самого президента, проанализировавшие видео с места ЧП пользователи Сети нашли неоднозначные моменты. В частности, вопросы вызвала очередность эвакуации официальных лиц из банкетного зала: сначала вывели вице-президента Джей Ди Вэнса и только потом — главу государства. Однако, как пояснил в беседе с 360.ru инструктор-телохранитель, представитель группы компаний безопасности «Витязь» Петр Фефелов, сотрудники службы безопасности действовали не случайно, а в соответствии с четким алгоритмом. «Есть несколько кругов окружения охраняемого лица, каждый из которых выполняет свои задачи: пять метров, 10 метров удаленности и так далее. Кто-то накрывает своими телами, кто-то мониторит обстановку и следит за окружающими людьми», — рассказал эксперт.

Фефелов подчеркнул: американская Секретная служба является весьма серьезной организацией, где нет сотрудников, которые не знают, что и зачем они делают в момент нападения.

Для эвакуации сначала зачищается некий периметр, создается безопасный коридор и только после этого выводят именно первое лицо.

Однако возникает другой вопрос: как вообще преступник с дробовиком и ножами оказался в зоне, где находится глава Соединенных Штатов. «С учетом того, что творится в мире, охрана должна работать в усиленном режиме. И странно, что в отеле, где находился Трамп, в принципе появился человек, присутствие которого не подразумевалось регламентом. Действительно, странно, что это вообще произошло», — заключил собеседник 360.ru.