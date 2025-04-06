В Белом доме объяснили, почему Россия не попала под новые пошлины

Россию не включили в список стран, на которые распространяются американские пошлины, так как США сейчас ведут с ней переговоры об урегулировании конфликта на Украине. Такое заявление сделал директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт в интервью телеканалу ABC .

«Очевидно, что идут переговоры с Россией и Украиной, и я думаю, что Трамп принял решение не связывать эти два вопроса. Это не значит, что к России будут относиться совершенно по-другому, чем к любой другой стране», — сказал он.

Речь идет о спасении жизней, которые обе стороны теряют в конфликте, пояснил глава совета и добавил, что обсуждение пошлин во время попыток достичь мира было бы контрпродуктивным.

Дональд Трамп сообщил о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Базовая ставка составит 10%. Однако для почти 60-ти стран ввели повышенные ставки, которые рассчитали с учетом торгового дефицита США с конкретной страной для достижения баланса.

Глава крупнейшей в Европарламенте фракции Европейской народной партии Манфред Вебер заявил, что из-за внешней политики США сформировался новый мировой порядок. Он выразил опасения, что «старая Америка больше не вернется». Конгрессмен-демократ Эл Грин готов вынести импичмент Трампу. Он обвинил президента в контроле над юстицией, армией.