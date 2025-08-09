«Все будет понятно». В США назвали главную причину проведения саммита Трампа и Путина

Россия и США — крупнейшие игроки на мировой арене, и им просто необходимо наладить хорошие отношения. Такое заявление сделал экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн на своем YouTube-канале .

«Суть в том, что Россия хочет создать хорошие и доверительные отношения с нами, мы тоже этого хотим. Вот вам и доказательство. Все будет понятно уже в конце следующей недели, когда они (президент РФ и США — прим. ред.) встретятся, потому что очень многое в мире зависит от их личной встречи», — отметил бывший аналитик ЦРУ.

Макговерн предположил, что президент России Владимир Путин решил лично поговорить с американским коллегой Дональдом Трампом, чтобы посмотреть, что можно сделать для решения украинского вопроса. Аналитик подчеркнул, что Трамп и правда хочет завершить конфликт.

Мировые СМИ отреагировали на сообщение о предстоящей встрече Трампа и Путина на Аляске. Пресса назвала информацию о саммите «главным политическим событием дня в США».