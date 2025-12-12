В Бельгии признали, что придется использовать активы России на нужды Украины

Замороженные российские активы придется направить на восстановление Украины. Такое заявление сделал вице-премьер и министр бюджета Бельгии Винсент ван Петегем, его слова передало агентство Reuters .

«В какой-то момент эти замороженные российские активы придется использовать», — сообщил Петегем перед встречей министров финансов старн Евросоюза.

При этом бельгийский премьер подчеркнул, что страна не пойдет на безрассудные компромиссы, пока не будут достигнуты конкретные соглашения по использованию активов ЦБ РФ.

Британские банки ранее осудили инициативу по передаче Украине 10,6 миллиарда долларов из замороженных российских активов. Банкиры выразили опасение, что подобное действие приведет к непредсказуемым последствиям.

В Euroclear отметили, что использование заблокированных средств может привести к тому, что другие иностранные инвесторы начнут выводить капиталы из Европы, опасаясь за их сохранность.