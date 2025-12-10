Euroclear потеряет до 16 миллиардов евро в случае изъятия российских активов

Euroclear располагает в России активами на 16 миллиардов евро и рискует их потерять, если Евросоюз отнимет замороженные средства. Об этом в интервью France-Presse заявил директор депозитария по финансовым рискам Гийом Элие.

«Это сделает Euroclear и его клиентов, инвестирующих в России, уязвимыми для юридического преследования и изъятия активов», — подчеркнул он.

Кроме того, по словам Элие, такой шаг европейских властей может привести к тому, что инвесторы из других стран будут выводить капиталы из Европы, опасаясь за их судьбу.

Ранее Франция отказалась изымать российские деньги, хранящиеся в частных банках. Их общая сумма может достигать 18 миллиардов евро, однако на частные кредитные организации Пятой республики не распространяются правила, действующие на евродепозитарий.