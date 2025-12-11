Британские банки раскритиковали идею передачи Украине активов России

FT: банки Британии выступили против транша Украине за счет российских активов

Банки Великобритании осудили инициативу по передаче Украине 10,6 миллиарда долларов за счет замороженных российских активов. Об этом сообщила газета Financial Times .

Финансовые организаторы выразили опасения, что использование заблокированных средств обернется для них серьезными последствиями. Среди рисков издание отметило отсутствие гарантий того, что в возможное мирное соглашение между Россией и Украиной включат репарации, которые могли бы компенсировать транш.

«Если Украина не вернет деньги, вам придется конфисковать имущество, которое, по утверждению правительства, принадлежит вам, но которое Россия не считает принадлежащим вам», — отметил консультант крупных кредиторов.

Financial Times добавила, что перечень британских банков, на счетах которых размещены замороженные российские активы, является секретной информацией.

Ранее агентство Press Association сообщило об отправке военнослужащих из Великобритании на Украину. Минобороны королевства подтвердило факт гибели одного из десантников.