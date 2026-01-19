В Бельгии остроумно перефразировали политический принцип США

США рискуют остаться в одиночестве, если продолжат давить на Европу ради Гренландии. Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил об этом в соцсети X , перефразировав предвыборный лозунг Дональда Трампа.

«В тот день, когда лозунг „Америка превыше всего“ превратится в „Америка в одиночестве“, Запад проиграет, включая сами США. И по-крупному!» — заявил он.

Франкен перефразировал фразу, которую 28-й президент США Вудро Вильсон употребил как обещание сохранить нейтралитет в Первой мировой войне. Позже президент США Дональд Трамп использовал ее в первой предвыборной кампании, выступая против членства в международных объединениях и продвигая идею превосходства Штатов.

Ранее США объявили о повышении пошлин в отношении стран Европы, несогласных отдать Гренландию. Из-за этого экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сравнил отношения заокеанских союзников с домашним насилием и посоветовал европейцам выйти из них.