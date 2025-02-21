21 февраля 2025 18:01 Трамп в высоком замке 0 0 0 Фото: Shawn Thew — Pool via CNP/Keystone Press Agency / Global Look Press Эксклюзив

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Американские власть имущие — причем самого первого ряда — все чаще, не стесняясь, делают нацистские жесты. Скажу проще: кидают зиги. Одним из первых это сделал Илон Маск на инаугурации Дональда Трампа. Потом начались разные объяснения жеста, но они не отменили главного — нацистского шлейфа поступка. Кстати, сам миллиардер не особо оправдывался. Да и зачем ему это? Кто накажет? Теперь на конференции консервативных сил США зигу кинул Стивен Бэннон. На секундочку, именно этого человека называют идеологом трампизма.

В издании The Independent уже заявили, что «это было быстрое движение напряженной руки в сторону». Рекомендую посмотреть отрывок этого выступления Бэннона. Он говорит эмоционально, четко, заканчивая речь словами «Fight! Fight! Fight!». На самом деле сама стилистика этой речи как минимум создает реминисценции на 30-е годы прошлого века, «однажды в Германии». Заодно Бэннон заявил о третьем сроке президентства Трампа. Но дальше нет никакого напряженного жеста. Наоборот, Бэннон расслаблен — и так же расслабленно и уверенно он зигует. Бесполезно объяснять подобные жесты в прессе. Бессмысленно. Им — Маску, Бэннону, прочим — нравится то, что они делают. Они от этого кайфуют. Они пришли установить власть четвертого, американского рейха. То безумие от аналитиков и экспертов, которое я читал до и после прихода к власти Трампа, честно скажу, изумляло. У них есть только один нарратив: Америка превыше всего! И где-то мы уже слышали это. Как и наблюдали всю эту подготовку к мировому господству.

Фото: Бывший советник президента США Дональда Трампа, политический стратег Стив Бэннон. Will Oliver — Pool via CNP/Keystone Press Agency / Global Look Press

Трамп и его сотоварищи говорят, что они за консервативные ценности, что они пришли разрушить власть глобалистов, опутавших мир тайными сетями. Это американское правительство фонтанирует заявлениями о расширении Америки, ведя себя бесцеремонно по отношению к Европе, Канаде, Мексике. Да, к нам, к России, Трамп пока что относится деликатно, но лишь пока. Не занимался ли чем-то подобным Гитлер? Не звучала ли от него соответствующая риторика? И какой мировой заговор разрушал он? На какие территории претендовал? Третий hейх был, казалось, совершенен — и в идеологии, и в военном деле, и во многих других сферах. Так выглядела и действовала абсолютная машина зла. Я долгое время работал с документами, рассказывающими о нацистской оккупации территорий России. Работал и каждый раз изумлялся тому, как рационально — бесчеловечно рационально — действовали фашисты. Ничего личного. Ничего лишнего. Они просто переламывали людей, чтобы установить свой тотальный контроль, регламентировав не только все сферы жизни, но и саму жизнь — право на жизнь.

У четвертого, американского рейха есть идеология, есть военная мощь (им сейчас осталось поделить влияние корпораций), есть механизмы агитпропа и эффективнейшего контроля (все эти «старлинки», «палантиры» и прочее) — в общем, есть все возможности для установления тоталитарного строя на долгое время с выкачкой природных и человеческих ресурсов для обеспечения собственного бессмертия.

Это единственная цель так называемых трампистов. Глупо считать, будто эти люди принесли планете покой и порядок, если не понимать под порядком «Новый мировой порядок», конечно, который равносилен рабству для остальных.

Фото: Michael Nigro/Keystone Press Agency / Global Look Press

Все это предсказано, на самом деле. Ведь жизнь, как я люблю повторять вслед за Оскаром Уайльдом, только подражает искусству. И великий визионер Филип К. Дик писал в своем романе «Человек в высоком замке» как раз-таки об этом. Там, по сюжету, США и СССР проиграли во Второй мировой войне и нацисты установили контроль над миром. В том числе в Америке. Разве не это мы сейчас наблюдаем? Неважно, на каком языке говорят новые «властелины мира» — на немецком или английском. Важно, что они открыто кидают зиги, говорят о диктате и едином формате жизни для всех. Добро пожаловать в дивный новый трампистский мир.