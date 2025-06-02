В Азербайджане прекратили вещание телеканала «Матч ТВ»

Вещание телеканалов семейства «Матч ТВ» на территории Азербайджана приостановилось из-за отсутствия лицензии. Об этом сообщила пресс-служба Аудиовизуального совета республики.

Из пакетов ретрансляции операторов мультиплексов и платформ исчезли телеканалы «Матч! Футбол 1», «Матч! Футбол 2», «Матч! Футбол 3», «Матч! Игра», «Матч! Премьера», «Матч! Страна», «Матч! Арена»» и «Матч!». Операторы не предоставили в совет документы, подтверждающие право ретранслировать их на территории Азербайджана.

«Расследования Совета по аудиовизуальным технологиям выявили, что вышеуказанные спортивные каналы не имеют прав вещания на территории Азербайджанской Республики», — объявил совет.

Местные вещатели получили исключительные права на трансляцию международных соревнований, которые показывали российские телеканалы, и пожаловались на нарушение своих интересов. Аудиовизуальный совет потребовал от операторов мультиплексов и платформ прекратить незаконную трансляцию.

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