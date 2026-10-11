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    В Австрии потребовали объяснить транзит груза украинских спецслужб

    Kronen Zeitung: АПС запросила данные о грузе украинских спецслужб в Австрии

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru
    Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Австрийская партия свободы (АПС) потребовала выяснить, как микроавтобус украинских спецслужб пересек границу страны с грузом весом около 200 килограммов. Партия направила запрос в профильные министерства, сообщила газета Kronen Zeitung.

    По данным издания, автомобиль Volkswagen проехал через Австрию без таможенного контроля и проверки безопасности. Машина пересекла страну в январе, перед Всемирным экономическим форумом в Давосе, куда прибыла украинская делегация во главе с президентом страны Владимиром Зеленским.

    Оппозиционеры потребовали назвать ответственных за проезд микроавтобуса и объяснить, почему его не проверили. Они также настаивали на раскрытии содержимого груза. Генеральный секретарь АПС Кристиан Хафенекер подчеркнул, что иностранные спецслужбы не должны пользоваться австрийской территорией без надзора. В партии планируют добиваться от властей разъяснений, ссылаясь на нейтральный статус страны.

    Ранее президент Австрии Александр Ван дер Беллен назвал Россию «карликом, который ведет себя как гигант». В ответ пользователи соцсетей напомнили ему о размерах страны, а российское посольство процитировало строки из басни Ивана Крылова.