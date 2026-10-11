Австрийская партия свободы (АПС) потребовала выяснить, как микроавтобус украинских спецслужб пересек границу страны с грузом весом около 200 килограммов. Партия направила запрос в профильные министерства, сообщила газета Kronen Zeitung .

По данным издания, автомобиль Volkswagen проехал через Австрию без таможенного контроля и проверки безопасности. Машина пересекла страну в январе, перед Всемирным экономическим форумом в Давосе, куда прибыла украинская делегация во главе с президентом страны Владимиром Зеленским.

Оппозиционеры потребовали назвать ответственных за проезд микроавтобуса и объяснить, почему его не проверили. Они также настаивали на раскрытии содержимого груза. Генеральный секретарь АПС Кристиан Хафенекер подчеркнул, что иностранные спецслужбы не должны пользоваться австрийской территорией без надзора. В партии планируют добиваться от властей разъяснений, ссылаясь на нейтральный статус страны.

Ранее президент Австрии Александр Ван дер Беллен назвал Россию «карликом, который ведет себя как гигант». В ответ пользователи соцсетей напомнили ему о размерах страны, а российское посольство процитировало строки из басни Ивана Крылова.