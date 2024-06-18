Удары Вооруженных сил Украины по российским территориям во время конфликта допустимы. Такое заявление сделал канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью Neue Zürcher Zeitung .

«Согласно международному праву, такие нападения на Россию допустимы», — высказался он.

При этом канцлер заверил, что Австрия якобы является нейтральной страной. По его словам, государство не оказывает Украине военную помощь.

Президент Владимир Путин заявил, что страны Запада подталкивают боевиков ВСУ бить по российским территориям, при этом заведомо выбирая мирные цели.

Утром 18 июня украинские боевики ударили по Белгородской области. Атаке подверглось село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа. ВСУ применили беспилотник, в результате взрыва пострадала местная жительница. Женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения ног.