Запад подталкивает Украину бить по мирным целям в России — Путин

Путин: Запад подталкивает Украину наносить удары по мирным целям в России

Фото: РИА «Новости»

Западные страны подталкивают Украину наносить удары по российской территории, причем по заведомо мирным целям. Об этом написал президент России Владимир Путин в статье для главной газеты КНДР «Нодон синмун». Русская версия статьи опубликована на официальном сайте Кремля.

«Наши противники продолжают снабжать неонацистский киевский режим деньгами, оружием и разведывательными данными, позволяют и фактически подталкивают использовать современное западное оружие и технику для нанесения ударов по российской территории. Причем чаще всего — по заведомо мирным целям», — отметил президент России.

Путин добавил, что западные страны пытаются измотать российскую экономику санкциями и угрожают отравить на Украину свои воинские контингенты. Все это приведет лишь к затягиванию и еще большему разжиганию конфликта на Украине, заключил глава государства.

Статью для северокорейского издания Путин написал в преддверии своего визита в КНДР, который состоится 18–19 июня.

Ботулизм захватил регионы России. Как защитить себя от смертельной болезни

Около 20 тысяч подростков трудоустроятся на летнюю работу в Подмосковье

Украинский конфликт накаляется. Почему НАТО перешел к ядерным угрозам

Фестивали и экскурсии. Какие активности подготовил центр «Активное долголетие» в Красногорске

Ростовский захват. Как происшествие в СИЗО повлияет на систему ФСИН

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте