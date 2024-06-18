Западные страны подталкивают Украину наносить удары по российской территории, причем по заведомо мирным целям. Об этом написал президент России Владимир Путин в статье для главной газеты КНДР «Нодон синмун». Русская версия статьи опубликована на официальном сайте Кремля.

«Наши противники продолжают снабжать неонацистский киевский режим деньгами, оружием и разведывательными данными, позволяют и фактически подталкивают использовать современное западное оружие и технику для нанесения ударов по российской территории. Причем чаще всего — по заведомо мирным целям», — отметил президент России.

Путин добавил, что западные страны пытаются измотать российскую экономику санкциями и угрожают отравить на Украину свои воинские контингенты. Все это приведет лишь к затягиванию и еще большему разжиганию конфликта на Украине, заключил глава государства.

Статью для северокорейского издания Путин написал в преддверии своего визита в КНДР, который состоится 18–19 июня.