Женщина пострадала после взрыва дрона ВСУ в белгородском селе
Гладков: жительница села Мокрая Орловка пострадала при атаке дрона ВСУ
ВСУ атаковали с помощью беспилотника село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа. В результате взрыва пострадала местная жительница, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В результате сброса взрывного устройства загорелся частный жилой дом. Есть пострадавшая», — написал он.
У женщины диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения ног. Ее доставили в районную больницу. Пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь, после чего ее перевезут в больницу № 2 города Белгорода.
Также Гладков отметил, что информация о последствиях уточняется.
Сразу несколько населенных пунктов Белгородской области попали под удары со стороны украинских боевиков 16 июня. Дроны атаковали машины и дома в городе Шебекино, селе Вязовое Краснояружского района и селе Дроновка Грайворонского городского округа.