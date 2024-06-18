Женщина пострадала после взрыва дрона ВСУ в белгородском селе

ВСУ атаковали с помощью беспилотника село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа. В результате взрыва пострадала местная жительница, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В результате сброса взрывного устройства загорелся частный жилой дом. Есть пострадавшая», — написал он.

У женщины диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения ног. Ее доставили в районную больницу. Пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь, после чего ее перевезут в больницу № 2 города Белгорода.

Также Гладков отметил, что информация о последствиях уточняется.

Сразу несколько населенных пунктов Белгородской области попали под удары со стороны украинских боевиков 16 июня. Дроны атаковали машины и дома в городе Шебекино, селе Вязовое Краснояружского района и селе Дроновка Грайворонского городского округа.