В Австралии из лаборатории пропали пробирки с хантавирусом

Mirror: более 300 пробирок с разными вирусами пропали из лаборатории в Австралии

В одной из лабораторий Австралии в 2024 году исчезли сотни пробирок с опасными биоматериалами, среди которых были образцы хантавируса. Об этом сообщило издание Mirror .

По данным газеты, помимо пробирок с хантавирусом, исчезли образцы вируса Хендра, который может передаваться человеку от лошадей, а также 223 пробирки с образцами вируса бешенства. Специалисты предположили, что материалы пропали во время их перемещения в новую холодильную камеру.

«В 2024 году в австралийской лаборатории пропали две пробирки со смертельно опасным хантавирусом, а общее количество пропавших тогда пробирок превысило 300», — заявили журналисты.

После расследования австралийские власти пришли к выводу, что пробирки были уничтожены, а не украдены и не потеряны.

Ранее в Роспотребнадзоре напомнили, что природные очаги хантавируса существуют и на территории России. При этом вирус Андес, который вызывает тяжелую форму инфекции в Северной и Южной Америке, угрозы для жителей страны не представляет.