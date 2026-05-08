Россиянам рассказали о природных очагах хантавируса

Роспотребнадзор: для россиян хантавирус не опасен

Природные очаги хантавируса есть и на территории России, но вирус Андес, который вызывает тяжелую форму инфекции в Северной и Южной Америке, жителям страны не угрожает. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве пояснили, что в России встречается другая разновидность — геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, которую вызывают хантавирусы. Передача этого типа от человека к человеку почти невозможна.

Специалисты держат ситуацию под контролем. В природных очагах постоянно следят за инфицированностью грызунов, оценивают активность очагов и проводят истребительные мероприятия.

«В Российской Федерации имеются необходимые отечественные тест-системы для диагностики хантавирусных инфекций, что позволяет оперативно выявить и локализовать случаи заболевания. Лаборатории Роспотребнадзора обеспечены достаточным количеством диагностических тест-систем на хантавирусы», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в США ввели режим ЧС из-за хантавируса.