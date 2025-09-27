В Армении убили главу общины Паракар. Причина, вероятно, не политическая

ТАСС: убийство главы общины Паракар Григоряна связано с личным конфликтом

Фото: РИА «Новости»

В Армении убили оппозиционного главу общины Паракар Армавирской области Володю Григоряна. Об этом сообщил ТАСС.

Григорян погиб в ночь на 24 сентября возле собственного дома вместе с другом — сотрудником полиции. Подозреваемого — Нарека Оганяна — нашли через трое суток.

Пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян на брифинге сообщил, что убийство Григоряна не политическое.

«Продолжение конфликта, произошедшего в феврале текущего года, в результате которого был убит родной брат задержанного», — объяснил он.

Брат Нарека Григор Оганян, по словам полицейских, в роковой день очень быстро ехал по селу и не захотел поздороваться со знакомым. После этого началась драка, в которой Оганян и получил удар ножом в грудь. В убийстве обвинили брата Григоряна.

Ранее Мосгорсуд приговорил Айрика Ервадяна к 12 годам строгого режима за убийство бизнесмена Оганеса Камаряна.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте