Убийцу предпринимателя Камаряна приговорили к 12 годам колонии

Мосгорсуд вынес приговор Айрику Ервадяну, обвиняемому в убийстве бизнесмена Оганеса Камаряна и незаконном хранении оружия. Об этом сообщил «Коммерсант» .

Уроженца Армении приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Изначально обвинение запрашивало для подсудимого 23 года строгого режима.

Ервадян совершил убийство в Москве в июне 2022 года. Сначала он выстрелил в Камаряна из пистолета сзади, а потом совершил контрольный выстрел, сфотографировал тело и скрылся с места. Преступника задержали на следующий день.

Следствие установило, что киллер совершил убийство по найму. Однако Ервадян утверждал, что решился на преступление не из-за денег, а потому что предприниматель угрожал ему расправой. Крупных денежных сумм у обвиняемого при обысках не нашли.

