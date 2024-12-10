В Армении пожаловались на равнодушие ОДКБ

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) все равно на защиту суверенитета и территориальной целостности его страны. Слова министра опубликовало армянское дипломатическое ведомство .

«Мы так и не получили реальной поддержки. Такое равнодушное отношение привело к огромному разочарованию», — заявил Мирзоян.

Он объяснил, что Армения углубляет отношения с партнерами из Европы.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Армения не отправляла документов о выходе из ОДКБ, но если власти республики так решат — это их выбор. Министр отметил, что премьер Никол Пашинян много думал об этом, однако в армянских интересах все-таки остаться в организации. Российская сторона не закрывала перед государством никакие двери.

До этого Пашинян заявил, что отношения Армении и ОДКБ прошли точку невозврата.