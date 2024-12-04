Отношения Армении и ОДКБ прошли точку невозврата

Возвращение Армении в состав Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) после длительного времени заморозки участия республики стало сложнее или даже невозможным. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил премьер-министр страны Никол Пашинян.

Так он отреагировал на заявление президента России Владимира Путина о том, что заход военных Азербайджана в Нагорный Карабах не нес для Армении никакой угрозы, а значит, не имел отношения к организации.

Пашинян пояснил, что республика никогда не поднимала этот вопрос в отношениях с ОДКБ, но пережила акты агрессии со стороны Азербайджана в 2021 и 2022 годах.

«Разница этих событий и их обоюдное публичное выражение делает более трудным, если не сказать невозможным, возвращение Армении в ОДКБ. Я думаю, что мы здесь прошли точку невозврата», — заявил политик.

Премьер-министр Армении добавил, что страна после заморозки своего участия в ОДКБ прекратила принимать участие в разработке документов и не вносила никаких предложений.

«Мы просто не накладываем вето на какой-либо документ, так как по существу мы себя считаем за пределами ОДКБ», — пояснил глава правительства Армении.

Армения объявила о заморозке своего участия в ОДКБ в конце февраля. Тогда Никол Пашинян объяснил, что это связано с отсутствием поддержки со стороны стран — участниц блока во время боевых действий в Нагорном Карабахе в 2021–2022 годах. В конце мая Министерство иностранных дел Армении объявило, что прекращает финансирование организации до конца этого года.