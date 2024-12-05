Армения не отправляла документов о выходе из ОДКБ

Армения не присылала документов о выходе из ОДКБ, но если власти страны так решат, то это будет их право. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, которого процитировало РИА «Новости» .

Министр добавил, что премьер Никол Пашинян много рассуждал на эту тему, но в интересах Армении оставаться в организации, а Россия не закрывала перед страной никакие двери.

«Если будет принято решение, о котором он говорит как о деле предрешенном, это будет суверенное право нынешнего армянского руководства», — добавил Лавров.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношения республики и ОДКБ прошли точку невозврата. Он пояснил, что после длительной заморозки членства в организации возвращение обратно стало сложным или даже невозможным.

Пашинян подчеркнул, что после прекращения работы в ОДКБ Армения прекратила участовать в разработке документов и не вносила никаких предложений.