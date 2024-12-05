Армения не отправляла документов о выходе из ОДКБ
Лавров назвал желание Армении выйти из ОДКБ ее суверенным решением
Армения не присылала документов о выходе из ОДКБ, но если власти страны так решат, то это будет их право. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, которого процитировало РИА «Новости».
Министр добавил, что премьер Никол Пашинян много рассуждал на эту тему, но в интересах Армении оставаться в организации, а Россия не закрывала перед страной никакие двери.
«Если будет принято решение, о котором он говорит как о деле предрешенном, это будет суверенное право нынешнего армянского руководства», — добавил Лавров.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношения республики и ОДКБ прошли точку невозврата. Он пояснил, что после длительной заморозки членства в организации возвращение обратно стало сложным или даже невозможным.
Пашинян подчеркнул, что после прекращения работы в ОДКБ Армения прекратила участовать в разработке документов и не вносила никаких предложений.