В Антарктиде нашли тело пропавшего в 1959 году британского метеоролога

Останки пропавшего в 1959 году во время экспедиции британского метеоролога Денниса Белла нашли в Антарктиде. Об этом сообщила газета Bild .

Тело ученого, которому на момент гибели было 25 лет, обнажил тающий ледник Эколоджи на острове Кинг-Джордж.

Рядом с останками поисковая группа нашла наручные часы, фонарик, радиоприемник и лыжные палки.

В конце 50-х метеоролог работал на британской научной станции, где вел наблюдение за погодными условиями и готовил еду для команды.

Во время одного из выходов Деннис провалился глубоко в снег. Находившийся в этот момент рядом с ученым коллега пытался достать его с помощью ремня, но тот оборвался.

