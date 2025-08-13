В Антарктиде нашли тело пропавшего в 1959 году британского метеоролога
Останки пропавшего в 1959 году во время экспедиции британского метеоролога Денниса Белла нашли в Антарктиде. Об этом сообщила газета Bild.
Тело ученого, которому на момент гибели было 25 лет, обнажил тающий ледник Эколоджи на острове Кинг-Джордж.
Рядом с останками поисковая группа нашла наручные часы, фонарик, радиоприемник и лыжные палки.
В конце 50-х метеоролог работал на британской научной станции, где вел наблюдение за погодными условиями и готовил еду для команды.
Во время одного из выходов Деннис провалился глубоко в снег. Находившийся в этот момент рядом с ученым коллега пытался достать его с помощью ремня, но тот оборвался.
