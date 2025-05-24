Ученые обнаружили древние формы жизни на глубине озер в Антарктиде

В Антарктиде под слоем льда скрыты уникальные озера, которые могут помочь ученым разгадать тайны жизни во Вселенной. Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии СГУ имени Чернышевского Максим Червяков рассказал kp.ru , что изучение этих водоемов может пролить свет на многие вопросы.

Подледные озера Антарктиды изолированы от внешней среды на протяжении сотен тысяч лет. По словам эксперта, понимание того, какие формы жизни могут существовать в таких экстремальных условиях, может стать ключом к разгадке возможности существования жизни на других планетах.

Исследователи уже обнаружили в этих озерах следы древних микробных форм жизни. Они дают ценную информацию о экстремальных экосистемах, похожих на внеземные.

«В подледном озере Восток на глубине более 3,5 километра обнаружены следы древних микробных форм жизни, что дает ценнейшую информацию об экстремальных экосистемах и условиях, сходных с внеземными. Таких нет больше нигде на Земле», — цитирует кандидата географических наук сайт Life.

Сейчас ученые продолжают изучать эти уникальные места, чтобы раскрыть новые тайны.