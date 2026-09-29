В Ангарске сотрудники автосервиса ночью прокалывали шины будущим клиентам

В Ангарске полицейские задержали работника шиномонтажной мастерской и его знакомого, которые специально прокалывали колеса у машин, припаркованных во дворах, чтобы владельцы приезжали в мастерскую за ремонтом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

«Противоправную деятельность пресекли оперативники Управления МВД России по Ангарскому городскому округу», — заявили в ведомстве.

В итоге задержали 22-летнего местного жителя и его знакомого. По данным правоохранителей, он ночью в балаклаве острым предметом прокалывал шины легковых машин, находящихся рядом с автосервисом. Знакомый в это время следил за обстановкой.

Действия злоумышленников попали на камеры видеонаблюдения. По факту случившегося начали проверку.

Ранее в Петербурге местная жительница предстала перед судом за повреждение чужого авто. Она хотела отомстить бывшему мужу, но ошиблась машиной.