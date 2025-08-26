Петербурженка предстанет перед судом за неудачную попытку мести экс-супругу

Жительница Петербурга предстанет перед судом за повреждение чужого автомобиля. Она хотела отомстить бывшему мужу, но ошиблась машиной на парковке, сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

По информации ведомства, 25-летняя фигурантка, находясь в состоянии опьянения, пришла на стоянку во дворе жилого дома в Колпино, где, как она думала, стоял автомобиль новой возлюбленной экс-супруга. Девушка проколола все шины, побила и поцарапала разные детали, а также разбила фары. Однако позже выяснилось, что она перепутала машины.

Восстановление автомобиля обошлось в 80 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.