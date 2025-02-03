В американском банке застряли два миллиарда долларов из России

Министерство юстиции США заморозило два миллиарда долларов, поступивших из России нас счета в американский банк JPMorgan. Об этом сообщили источники The Wall Street Journal .

По данным журналистов, деньги предназначались для оплаты возведения атомной электростанции в Турции «Аккую». Ее строительство ведется совместно с Росатомом.

Газпромбанк предоставил на строительство АЭС около девяти миллиардов долларов. Деньги могли поступать российским компаниям, которые имели счета в турецком госбанке Ziraat. Часть средств перевели, но два миллиарда Минюст США заморозил.

Минфин Соединенных Штатов в 2024 году ввел санкции против Газпромбанка. Решение возмутило министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, который заявил, что ограничения навредят не только России, но и европейским странам. Политик призвал рассматривать подобные рестрикции как посягательство на энергетическую безопасность и суверенитет государства.