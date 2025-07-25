В Алма-Атинской области пропал военный вертолет ЕС-145

Вертолет EC-145 пропал в Алма-Атинской области, на борту находились три члена экипажа. Об этом сообщило Минобороны.

Поиски вертолета уже начались. Остальную информацию выясняют.

Ранее в Хабаровском крае разбился вертолет Ми-8. На борту находились пять членов экипажа, все они погибли. Их тела нашли на месте падения судна.

Вертолет разбился в 130 километрах к северо-востоку от поселка Охотск. Он летел в Магадан, а потом пропал. На связь не вышел, аварийный радиомаяк не срабатывал.

После происшествия в Восточная межрегиональная прокуратура начала проверку по признакам нарушения правил безопасности, повлекшим смерть двух и более лиц.