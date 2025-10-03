Аэропорт Мюнхена закрыли из-за неопознанных дронов

В Германии из-за неопознанных беспилотников закрыли аэропорт Мюнхена. Об этом сообщило агентство Reuters .

По информации федеральной полиции, несколько очевидцев заметили рядом с аэропортом беспилотник. После этого дроны зафиксировали и над территорией воздушной гавани.

По сообщению агентства, в аэропорту Мюнхена отменили 17 рейсов. Еще 15 прибывающих бортов перенаправили в Штутгарт, Нюрнберг, Вену и Франкфурт. Инцидент нарушил планы более трех тысяч пассажиров.

Полиция федерального и земельного уровней обследовала прилегающую территорию, проверяя воздушное пространство с земли и с полицейского вертолета.

Заявление о неизвестных беспилотниках в воздушном пространстве Европы ранее довели до белого каления генсека НАТО Марка Рютте. В альянсе возникли разногласия по поводу ответных мер на пролеты дронов и споры становятся все более острыми, сообщили в западных СМИ.

Рютте заявил, что при каждом инциденте недальновидно активировать четвертую статью НАТО, иначе это «ослабит силу» договора. Генсек НАТО повысил голос на премьер-министра Эстонии, который активировал четвертую статью устава альянса.