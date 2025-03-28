В аэропорту Нейпьидо после землетрясения рухнула диспетчерская башня

Mirror: диспетчеры аэропорта Нейпьидо погибли из-за обрушения башни

Zhang Dongqiang/XinHua
Фото: Zhang Dongqiang/XinHua/www.globallookpress.com

Башня управления воздушным движением рухнула в аэропорту столицы Мьянмы — Нейпьидо — при землетрясении. По предварительным данным, погиб весь персонал, находившийся на смене, сообщило издание Mirror.

На кадрах с места происшествия люди бегут в ужасе.

Аэропорты Мандалая и Нейпьидо временно закрыли на прием и выпуск самолетов. Когда воздушные гавани возобновят работу, всем, кто не смог улететь оттуда или прибыть, дадут возможность бесплатно поменять билеты в течение недели, если на рейсы будут места.

Также разрушения фиксируют в Таиланде. В Бангкоке под завалами строящегося небоскреба оказались взаперти по меньшей мере 83 человека, двое из них погибли.

Всего на объекте трудились, по оценкам, до 400 человек. Спасатели продолжают разбирать завалы.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте