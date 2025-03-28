В аэропорту Нейпьидо после землетрясения рухнула диспетчерская башня

Башня управления воздушным движением рухнула в аэропорту столицы Мьянмы — Нейпьидо — при землетрясении. По предварительным данным, погиб весь персонал, находившийся на смене, сообщило издание Mirror .

На кадрах с места происшествия люди бегут в ужасе.

Аэропорты Мандалая и Нейпьидо временно закрыли на прием и выпуск самолетов. Когда воздушные гавани возобновят работу, всем, кто не смог улететь оттуда или прибыть, дадут возможность бесплатно поменять билеты в течение недели, если на рейсы будут места.

Также разрушения фиксируют в Таиланде. В Бангкоке под завалами строящегося небоскреба оказались взаперти по меньшей мере 83 человека, двое из них погибли.

Всего на объекте трудились, по оценкам, до 400 человек. Спасатели продолжают разбирать завалы.