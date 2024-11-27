В аэропорту Астаны начали подготовку к прибытию Путина

В международном аэропорту Астаны готовятся к встрече президента России Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

На опубликованных кадрах можно увидеть самолеты, чертящие в небе российский флаг, и марширующих солдат почетного караула.

Ранее Путин написал статью для издания «Казахстанская правда», в которой, в частности, рассказал о совместных значимых отраслевых проектах двух государств и выразил признательность властям Казахстана за бережное отношение к русскому языку. Эту статью опубликовали в преддверии его государственного визита.

В программе — переговоры с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Главы государств планируют по итогам подписать совместное заявление.