В Кремле рассказали о планах Путина в рамках визита в Казахстан

Президент Владимир Путин посетит Казахстан с государственным визитом 27-28 ноября. О планах российского лидера сообщила пресс-служба Кремля.

Путин примет участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности (СКБ) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане, а также проведет переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

«Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества в различных областях», — уточнили в Кремле.

По итогам переговоров стороны подпишут совместное заявление глав государств, ряд коммерческих, межведомственных и межправительственных документов. Путин и Токаев по видеосвязи обратятся к участникам пленарного заседания форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

В рамках заседания СКБ ОДКБ подведут итоги взаимодействия в рамках организации по текущему договору и определят ключевые направления для совершенствования системы коллективной безопасности.

О предстоящем визите Путина в Казахстан накануне сообщила пресс-служба президента республики.